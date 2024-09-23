Воспитанников Сумского дома ребенка эвакуируют в безопасные регионы - ОВА

Воспитанников Сумского специализированного дома ребенка эвакуируют в более безопасные регионы из-за ситуации с безопасностью в области. Сейчас в заведении находятся 20 детей. Об этом сообщает заместитель начальника Сумской ОГА Елена Бойко, пишет УНН.

Учитывая ситуацию с безопасностью, которая сложилась в последнее время в Сумской области, было принято решение перевести малышей в безопасные регионы. Сейчас областной военной администрацией совместно с коллегами из других областей найдены такие места, - говорится в сообщении.

Детали

По словам чиновницы, сейчас в учреждении находятся 20 детей, среди которых есть дети до одного года, а также трое детей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи.

Планируется, что в ближайшее время этих детей перевезут в безопасные регионы. Представители областной военной администрации совместно с коллегами из других областей уже нашли такие места.

Туда выедет комиссия, чтобы убедиться, что условия, в которых будут находиться дети, соответствуют всем государственным стандартам. После этого детей эвакуируют. А дальше будет происходить работа по тому, чтобы устроить их в семьи.

Напомним

В городе Глухов на Сумщине эвакуировали 10 тысяч человек, почти треть населения, из-за усиления обстрелов. Особое внимание уделяется эвакуации детей, 70% из которых уже вывезено.