Видали старі сади за нові: київські посадовці отримали підозру за махінації з мільйонами гранту
Київ • УНН
Двом особам повідомлено про підозру у використанні коштів державного гранту не за цільовим призначенням. Директор товариства та працівниця банку завдали державі збитків на 3,8 млн грн.
Двом посадовцям у Київській області повідомили про підозру у використанні майже 4 млн грн державного гранту не за цільовим призначенням, повідомили у Київській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.
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За даними прокуратури, службові особи одного із товариств з обмеженою відповідальністю "вирішили скористатися коштами державного гранту, склали фіктивні документи на висадку та облаштування нового саду і надіслали їх до Мінагрополітики для розгляду".
У результаті, Мінагро, як повідомляється, погодило виділення гранту на облаштування саду у розмірі 8,156 млн грн, та повідомило про це рішення уповноважений банк для подальшого виділення коштів.
"Пізніше, під час підготовки товариством звіту про використання коштів, службові особи компанії надали уповноваженому банку завідомо неправдиві документи. В них вони видали старі насадження за нові", - розповіли у прокуратурі.
При цьому, за даними прокуратури, головний економіст відділу ГУ по Києву та Київської області АТ "Ощадбанк" "здійснила моніторинг виконання наказу про надання гранту для створення саду та у звіті вказала недостовірні відомості щодо виконання умов державного гранту на 3,8 млн грн". "Власне, наразі встановлений розмір збитків становить 3,8 млн грн, якими службові особи товариства розпорядились на власний розсуд, а не за цільовим призначенням", - повідомили у прокуратурі.
Київською обласною прокуратурою повідомлено про підозру директору товариства за ст. 191 КК України, а працівниці банку - за ст. 367 КК України.
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