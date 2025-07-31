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Убрали старые сады за новые: киевские чиновники получили подозрение за махинации с миллионами гранта

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Двум лицам сообщено о подозрении в использовании средств государственного гранта не по целевому назначению. Директор общества и сотрудница банка нанесли государству ущерб на 3,8 млн грн.

Убрали старые сады за новые: киевские чиновники получили подозрение за махинации с миллионами гранта

Двум должностным лицам в Киевской области сообщили о подозрении в использовании почти 4 млн грн государственного гранта не по целевому назначению, сообщили в Киевской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью "решили воспользоваться средствами государственного гранта, составили фиктивные документы на высадку и обустройство нового сада и направили их в Минагрополитики для рассмотрения".

В результате, Минагро, как сообщается, согласовало выделение гранта на обустройство сада в размере 8,156 млн грн, и сообщило об этом решении уполномоченный банк для дальнейшего выделения средств.

"Позже, во время подготовки обществом отчета об использовании средств, должностные лица компании предоставили уполномоченному банку заведомо ложные документы. В них они выдали старые насаждения за новые", - рассказали в прокуратуре.

При этом, по данным прокуратуры, главный экономист отдела ГУ по Киеву и Киевской области АО "Ощадбанк" "осуществила мониторинг выполнения приказа о предоставлении гранта для создания сада и в отчете указала недостоверные сведения относительно выполнения условий государственного гранта на 3,8 млн грн". "Собственно, сейчас установленный размер убытков составляет 3,8 млн грн, которыми должностные лица общества распорядились по своему усмотрению, а не по целевому назначению", - сообщили в прокуратуре.

Киевской областной прокуратурой сообщено о подозрении директору общества по ст. 191 УК Украины, а работнице банка - по ст. 367 УК Украины.

Директор частной компании присвоил почти полмиллиона гривен на модульных домах для пострадавших29.07.25, 06:15 • 55634 просмотра

Юлия Шрамко

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