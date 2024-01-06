Вибухи пролунали у Дніпрі - ЗМІ

У Дніпрі чутно звуки вибухів, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Як повідомляють моніторингові групи, у бік Дніпра прямує 5-6 ворожих безпілотників.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що "наші працюють".

"Будьте в укриттях! Ще може бути гучно! Наші працюють!" - написав голова ОВА.

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У Повітряних силах зафіксували запуски "шахедів" з російського Приморсько-Ахтарська.

Крім того у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.