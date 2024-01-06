Вибухи пролунали у Дніпрі - ЗМІ
Київ • УНН
Повідомляється про вибухи в Дніпрі. Виявлено безпілотники, які пролетіли після запуску "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Загроза ударів БПЛА нависла над кількома регіонами України.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Як повідомляють моніторингові групи, у бік Дніпра прямує 5-6 ворожих безпілотників.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що "наші працюють".
"Будьте в укриттях! Ще може бути гучно! Наші працюють!" - написав голова ОВА.
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У Повітряних силах зафіксували запуски "шахедів" з російського Приморсько-Ахтарська.
Крім того у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.