Вибори Мерца канцлером Німеччини заплановані на 6 травня
Київ • УНН
Бундестаг Німеччини готується до виборів канцлера 6 травня, за умови схвалення коаліційної угоди. Мерц раніше заявляв про плани сформувати уряд до Великодня.
У Німеччині очікується, що лідер ХДС Фрідріх Мерц буде обраний парламентом канцлером 6 травня. Про заплановані вибори канцлера повідомив Бундестаг, пише УНН.
Голова Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер готується скликати Бундестаг Німеччини для виборів федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина у вівторок, 6 травня 2025 року, за умови схвалення партіями коаліційної угоди та відповідної пропозиції федерального президента відповідно до статті 63 (1) Основного закону
У Німеччині оголосили про формування коаліції та представили угоду: Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні09.04.2025, 17:00 • 9444 перегляди
Доповнення
Раніше Мерц висловлював намір завершити формування уряду до Великодня, який цього року відзначається в Німеччині 20 квітня. Однак результати коаліційних переговорів мають бути затверджені під час опитування членів СДПН, яке триватиме 10 днів, а також керівними органами ХДС і ХСС.