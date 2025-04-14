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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Вибори Мерца канцлером Німеччини заплановані на 6 травня

Київ • УНН

 • 5860 перегляди

Бундестаг Німеччини готується до виборів канцлера 6 травня, за умови схвалення коаліційної угоди. Мерц раніше заявляв про плани сформувати уряд до Великодня.

Вибори Мерца канцлером Німеччини заплановані на 6 травня

У Німеччині очікується, що лідер ХДС Фрідріх Мерц буде обраний парламентом канцлером 6 травня. Про заплановані вибори канцлера повідомив Бундестаг, пише УНН.

Голова Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер готується скликати Бундестаг Німеччини для виборів федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина у вівторок, 6 травня 2025 року, за умови схвалення партіями коаліційної угоди та відповідної пропозиції федерального президента відповідно до статті 63 (1) Основного закону

- ідеться в повідомленні.

У Німеччині оголосили про формування коаліції та представили угоду: Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні09.04.2025, 17:00 • 9444 перегляди

Доповнення

Раніше Мерц висловлював намір завершити формування уряду до Великодня, який цього року відзначається в Німеччині 20 квітня. Однак результати коаліційних переговорів мають бути затверджені під час опитування членів СДПН, яке триватиме 10 днів, а також керівними органами ХДС і ХСС.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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