Вибори Мерца канцлером Німеччини заплановані на 6 травня

У Німеччині очікується, що лідер ХДС Фрідріх Мерц буде обраний парламентом канцлером 6 травня. Про заплановані вибори канцлера повідомив Бундестаг, пише УНН.

Голова Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер готується скликати Бундестаг Німеччини для виборів федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина у вівторок, 6 травня 2025 року, за умови схвалення партіями коаліційної угоди та відповідної пропозиції федерального президента відповідно до статті 63 (1) Основного закону - ідеться в повідомленні.

У Німеччині оголосили про формування коаліції та представили угоду: Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні

Доповнення

Раніше Мерц висловлював намір завершити формування уряду до Великодня, який цього року відзначається в Німеччині 20 квітня. Однак результати коаліційних переговорів мають бути затверджені під час опитування членів СДПН, яке триватиме 10 днів, а також керівними органами ХДС і ХСС.