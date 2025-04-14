Выборы Мерца канцлером Германии запланированы на 6 мая
Киев • УНН
Бундестаг Германии готовится к выборам канцлера 6 мая, при условии одобрения коалиционного соглашения. Мерц ранее заявлял о планах сформировать правительство до Пасхи.
В Германии ожидается, что лидер ХДС Фридрих Мерц будет избран парламентом канцлером 6 мая. О запланированых выборах канцлера сообщил Бундестаг, пишет УНН.
Председатель Бундестага Германии Юлия Клёкнер готовится созвать Бундестаг Германии для выборов федерального канцлера Федеративной Республики Германия во вторник, 6 мая 2025 года, при условии одобрения партиями коалиционного соглашения и соответствующего предложения федерального президента в соответствии со статьей 63 (1) Основного закона
В Германии объявили о формировании коалиции и представили соглашение: Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине09.04.2025, 17:00 • 9445 просмотров
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Ранее Мерц выражал намерение завершить формирование правительства до Пасхи, которая в этом году отмечается в Германии 20 апреля. Однако результаты коалиционных переговоров должны быть утверждены в ходе опроса членов СДПГ, который продлится 10 дней, а также руководящими органами ХДС и ХСС.