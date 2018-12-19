В'ятрович пожартував про день Бандери в Україні

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятрович, реагуючи на затвердження Верховною Радою однією з пам'ятних дат на 2019 рік на 1 січня 110-річчя з дня народження лідера та голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери, пожартував, що 1 січня в Україні вихідний досить давно, а державне свято день Бандери, "на щастя чи на жаль", в Україні відсутнє. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.