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В'ятрович пожартував про день Бандери в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятрович, реагуючи на затвердження Верховною Радою однією з пам'ятних дат на 2019 рік на 1 січня 110-річчя з дня народження лідера та голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери, пожартував, що 1 січня в Україні вихідний досить давно, а державне свято день Бандери, "на щастя чи на жаль", в Україні відсутнє. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В'ятрович пожартував про день Бандери в Україні

"Дзвінок від журналістів: прокоментуйте рішення Верховної Ради, яка зробила день народження Бандери державним святом та вихідним. Коментую: 1 січня вихідний досить давно, а ВРУ ухвалила постанову про пам‘ятні та ювілейні дати (в переліку 135 дат) - одна з них 1 січня 110-а річниця з народження Степана Бандери. На щастя чи на жаль (вирішуйте самі), державне свято день Бандери в Україні відсутнє", - написав В'ятрович.

Нагадаємо, 18 грудня Верховна Рада України затвердила постанову "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році". В додатку до законопроекту присутній повний список дат і ювілеїв, які Україна відзначатиме у 2019 році, серед них 1 січня – 110 років з дня народження Степана Бандери.

Як повідомляв УНН, 26 липня у Житомирській області оголосили 2019-й роком Степана Бандери. У грудні Львівська область проголосила 2019-й роком Бандери.

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