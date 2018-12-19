Вятрович пошутил о дне Бандеры в Украине

"Звонок от журналистов: прокомментируйте решение Верховной Рады, которая сделала день рождения Бандеры государственным праздником и выходным. Комментирую: 1 января выходной довольно давно, а ВРУ приняла постановление о памятных и юбилейных датах (в списке 135 дат) - одна из них 1 января110-а годовщина с рождения Степана Бандеры. К счастью или к сожалению (решайте сами), государственный праздник день Бандеры в Украине отсутствует", - написал Вятрович.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины утвердила постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году". В приложении к законопроекту присутствует полный список дат и юбилеев, которые Украина будет отмечать в 2019 году, среди них 1 января - 110 лет со дня рождения Степана Бандеры.

Как сообщал УНН, 26 июля в Житомирской области объявили 2019-й годом Степана Бандеры. В декабре Львовская область провозгласила 2019-й годом Бандеры.