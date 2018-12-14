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В'ятрович: Ізраїль має обґрунтувати звинувачення проти Бандери

Київ • УНН

 • 21199 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Теза посла Ізраїля про "безпосередню участь у жахливих антисемітських злочинах" Степана Бандери вимагає обґрунтування. Таку думку висловив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці Facebook, передає УНН.

В'ятрович: Ізраїль має обґрунтувати звинувачення проти Бандери

"Участь українців у вбивствах євреїв, співпраця українських націоналістів з Німеччиною, ставлення ОУН до євреїв - важливі питання, які можна і треба обговорювати. Але вони не відміняють потреби обґрунтувати фактами тезу посла Ізраїля про "безпосередню участь у жахливих антисемітських злочинах" Степана Бандери", - повідомив він.

Посол Держави Ізраїль Джоель Ліон раніше заявив: "Я був шокований, почувши рішення Львівської обласної ради проголосити 2019 рік - роком Степана Бандери. Я не можу зрозуміти, як прославляння тих, хто безпосередньо брав участь у жахливих антисемітських злочинах, допомагає боротися з антисемітизмом та ксенофобією.Україна не повинна забувати про злочини, скоєні проти українських євреїв, і жодним чином не відзначати їх через вшанування їх виконавців". 

Нагадаємо, Львівська обласна рада прийняла рішення проголосити 2019-й роком Степана Бандери.

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