Вятрович: Израиль должен обосновать обвинения против Бандеры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Тезис посла Израиля про "непосредственное участие в ужасных антисемитских преступлениях" Степана Бандеры требует обоснования. Такое мнение высказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице Facebook, передает УНН.
"Участие украинцев в убийствах евреев, сотрудничество украинских националистов с Германией, отношение ОУН к евреям - важные вопросы, которые можно и нужно обсуждать. Но они не отменяют необходимости обосновать фактами тезис посла Израиля про "непосредственное участие в ужасных антисемитских преступлениях" Степана Бандеры", - сообщил он.
Посол Государства Израиль Джоэль Лион ранее заявил: "Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 - годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией. Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через чествования их исполнителей".
Напомним, Львовский областной совет принял решение объявить 2019-й годом Степана Бандеры.