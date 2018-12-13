Посол Ізраїлю шокований оголошенням року Бандери у Львівській області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Посол Ізраїлю в Україні Джоен Ліон заявив, що шокований рішенням Львівської обласної ради оголосити 2019 рік – роком Степана Бандери. Відповідна заява опублікована посольством Ізраїлю в Україну у Facebook, передає УНН.
“Я був шокований, почувши рішення Львівської обласної ради проголосити 2019 рік — роком Степана Бандери. Я не можу зрозуміти, як прославляння тих, хто безпосередньо брав участь у жахливих антисемітських злочинах, допомагає боротися з антисемітизмом та ксенофобією.
Україна не повинна забувати про злочини, скоєні проти українських євреїв, і жодним чином не відзначати їх через вшанування їх виконавців”, — зазначається у заяві посла.
Нагадаємо, Львівська обласна рада прийняла рішення проголосити 2019-й роком Степана Бандери.