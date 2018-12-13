Посол Израиля шокирован объявлением года Бандеры во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Посол Израиля в Украине Джоэн Лион заявил, что шокирован решением Львовского областного совета объявить 2019 - годом Степана Бандеры. Соответствующее заявление опубликовано посольством Израиля в Украине в Facebook, передает УНН.
"Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019-й - годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией.
Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через чествования их исполнителей", - отмечается в заявлении посла.
Напомним, Львовский областной совет принял решение провозгласить 2019-й годом Степана Бандеры.