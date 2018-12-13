Посол Израиля шокирован объявлением года Бандеры во Львовской области

"Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019-й - годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией.

Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через чествования их исполнителей", - отмечается в заявлении посла.

Напомним, Львовский областной совет принял решение провозгласить 2019-й годом Степана Бандеры.