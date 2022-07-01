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Втрати окупантів на Зміїному: ЗСУ знищили РСЗВ, зенітні ракетні системи та особовий склад

Втрати окупантів на Зміїному: ЗСУ знищили РСЗВ, зенітні ракетні системи та особовий склад

Київ • УНН

 • 156963 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Під час звільнення острова Зміїний авіація ЗСУ знищила зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, бойові позиції, реактивну систему залпового вогню, техніку та особовий склад російських окупаційних військ. Невелика частина рашистів евакуювалася. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Цитата

"Під час проведення операції із звільнення острова Зміїний від окупантів авіація Повітряних сил неодноразово завдавала потужних авіаударів по ворожих позиціях", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили, окупантів на острові Ахілла (так у грецькій міфології називають о. Зміїний – ред.) знищували бомбардувальники, штурмовики та винищувачі у взаємодії з артилерійськими підрозділами, армійською та безпілотною авіацією Сухопутних і Військово-Морських сил, підрозділами Сил спеціальних операцій.

"В результаті успішної операції знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, бойові позиції, реактивну систему залпового вогню, техніку та особовий склад російських окупаційних військ. Невелика частина рашистів евакуювалась, поспіхом покинувши острів", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Вчора, 30 червня, оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Керівництво Збройних сил України планує встановити безпосередній фізичний контроль над островом Зміїний.

Українські Національні Новини

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