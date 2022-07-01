Потери оккупантов на Змеином: ВСУ уничтожили РСЗО, зенитные ракетные системы и личный состав
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Во время освобождения острова Змеиный авиация ВСУ уничтожила зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивную систему залпового огня, технику и личный состав российских оккупационных войск. Небольшая часть рашистов эвакуировалась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
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"При проведении операции по освобождению острова Змеиный от оккупантов авиация Воздушных сил неоднократно наносила мощные авиаудары по враждебным позициям", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, оккупантов на острове Ахилла (так в греческой мифологии называют о. Змеиный – ред.) уничтожали бомбардировщики, штурмовики и истребители во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, армейской и беспилотной авиацией Сухопутных и Военно-Морских сил, подразделениями Сил специальных операций.
"В результате успешной операции уничтожены зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивная система залпового огня, техника и личный состав российских оккупационных войск. Небольшая часть рашистов эвакуировалась, спешно покинув остров", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Вчера, 30 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Позже минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Руководство Вооруженных сил Украины планирует установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.