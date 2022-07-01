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Потери оккупантов на Змеином: ВСУ уничтожили РСЗО, зенитные ракетные системы и личный состав

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Во время освобождения острова Змеиный авиация ВСУ уничтожила зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивную систему залпового огня, технику и личный состав российских оккупационных войск. Небольшая часть рашистов эвакуировалась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Цитата

"При проведении операции по освобождению острова Змеиный от оккупантов авиация Воздушных сил неоднократно наносила мощные авиаудары по враждебным позициям", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, оккупантов на острове Ахилла (так в греческой мифологии называют о. Змеиный – ред.) уничтожали бомбардировщики, штурмовики и истребители во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, армейской и беспилотной авиацией Сухопутных и Военно-Морских сил, подразделениями Сил специальных операций.

"В результате успешной операции уничтожены зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивная система залпового огня, техника и личный состав российских оккупационных войск. Небольшая часть рашистов эвакуировалась, спешно покинув остров", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Вчера, 30 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.

Позже минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

Руководство Вооруженных сил Украины планирует установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

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