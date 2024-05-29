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Всесвітній економічний форум відкриє в Україні другий у світі GovTech-центр

Київ • УНН

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Україна стане другою країною у світі після Німеччини, де Всесвітній економічний форум відкриє Global Government Technology Centre, який об'єднає представників уряду, бізнесу, громадськості та наукових кіл для співпраці в галузі цифрових реформ.

Всесвітній економічний форум відкриє в Україні Global Government Technology Centre, який стане другим таким осередком у світі. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі 

Федоров підкреслив, що будівництво цифрової держави почалось у 2019 році. 

Тоді ми починали будувати цифрову державу буквально з нуля, а сьогодні Україна стане другою країною у світі, де відкриють Global Government Technology Centre. Перший працює в Німеччині

- заявив глава Мінцифри. 

За його словами, центр обʼєднає представників уряду, бізнесу, громадськості, академічних кіл, щоб вони співпрацювали у сфері цифрових реформ.

Федоров підкреслив, що Всесвітній економічний форум стане платформою для популяризування українського досвіду цифровізації на глобальному рівні, а це означає більше спільних проєктів з партнерами та підтримку бренду України.

Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації та прикладом для урядів і держав. Працюємо далі

- підсумував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо

Місія МВФ та представники влади України розпочали переговори щодо четвертого перегляду програми Extended Fund Facility. Україна розраховує отримати наступний транш фінансування за програмою обсягом 2,2 млрд доларів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
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