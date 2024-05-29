Всесвітній економічний форум відкриє в Україні другий у світі GovTech-центр
Київ • УНН
Україна стане другою країною у світі після Німеччини, де Всесвітній економічний форум відкриє Global Government Technology Centre, який об'єднає представників уряду, бізнесу, громадськості та наукових кіл для співпраці в галузі цифрових реформ.
Всесвітній економічний форум відкриє в Україні Global Government Technology Centre, який стане другим таким осередком у світі. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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Федоров підкреслив, що будівництво цифрової держави почалось у 2019 році.
Тоді ми починали будувати цифрову державу буквально з нуля, а сьогодні Україна стане другою країною у світі, де відкриють Global Government Technology Centre. Перший працює в Німеччині
За його словами, центр обʼєднає представників уряду, бізнесу, громадськості, академічних кіл, щоб вони співпрацювали у сфері цифрових реформ.
Федоров підкреслив, що Всесвітній економічний форум стане платформою для популяризування українського досвіду цифровізації на глобальному рівні, а це означає більше спільних проєктів з партнерами та підтримку бренду України.
Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації та прикладом для урядів і держав. Працюємо далі
Нагадаємо
Місія МВФ та представники влади України розпочали переговори щодо четвертого перегляду програми Extended Fund Facility. Україна розраховує отримати наступний транш фінансування за програмою обсягом 2,2 млрд доларів.