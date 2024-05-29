Всемирный экономический форум откроет в Украине второй в мире GovTech-центр
Киев • УНН
Украина станет второй страной в мире после Германии, где Всемирный экономический форум откроет Global Government Technology Centre, который объединит представителей правительства, бизнеса, общественности и научных кругов для сотрудничества в области цифровых реформ.
Всемирный экономический форум откроет в Украине Global Government Technology Centre, который станет второй такой ячейкой в мире. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Федоров подчеркнул, что строительство цифрового государства началось в 2019 году.
Тогда мы начинали строить цифровое государство буквально с нуля, а сегодня Украина станет второй страной в мире, где откроют Global Government Technology Centre. Первый работает в Германии
По его словам, центр объединит представителей правительства, бизнеса, общественности, академических кругов, чтобы они сотрудничали в сфере цифровых реформ.
Федоров подчеркнул, что Всемирный экономический форум станет платформой для популяризации украинского опыта цифровизации на глобальном уровне, а это означает больше совместных проектов с партнерами и поддержку бренда Украины.
Постепенно мы становимся глобальными лидерами цифровой трансформации и примером для правительств и государств. Работаем дальше
Напомним
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