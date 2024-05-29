Всемирный экономический форум откроет в Украине второй в мире GovTech-центр

Всемирный экономический форум откроет в Украине Global Government Technology Centre, который станет второй такой ячейкой в мире. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Федоров подчеркнул, что строительство цифрового государства началось в 2019 году.

Тогда мы начинали строить цифровое государство буквально с нуля, а сегодня Украина станет второй страной в мире, где откроют Global Government Technology Centre. Первый работает в Германии - заявил глава Минцифры.

По его словам, центр объединит представителей правительства, бизнеса, общественности, академических кругов, чтобы они сотрудничали в сфере цифровых реформ.

Федоров подчеркнул, что Всемирный экономический форум станет платформой для популяризации украинского опыта цифровизации на глобальном уровне, а это означает больше совместных проектов с партнерами и поддержку бренда Украины.

Постепенно мы становимся глобальными лидерами цифровой трансформации и примером для правительств и государств. Работаем дальше - подытожил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним

Миссия МВФ и представители власти Украины начали переговоры о четвертом пересмотре программы Extended Fund Facility. Украина рассчитывает получить следующий транш финансирования по программе объемом 2,2 млрд долларов.