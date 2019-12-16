Все, що відомо про загадкову смерть далекобійників під Миколаєвом

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Цими вихідними, 14 грудня, у придорожніх кафе на Миколаївщині смертельно отруїлися двоє далекобійників, ще троє — були госпіталізовані. Станом на ранок понеділка, 16 грудня, трьох постраждалих виписали із лікарні. Причина смерті двох інших далекобійників — все ще з’ясовується. Із відкритих джерел УНН зібрав інформацію про те, де та чим ймовірно отруїлися далекобійники.

Так, 14 грудня близько 20:00 в поліцію надійшло повідомлення від лікарів, що на Одеському шосе помер 54-річний далекобійник. Під час огляду його вантажного автомобіля виявили мертвим і його 38-річного напарника. Також “швидка” забрала ще трьох далекобійників віком 33, 38 і 57 років. Всі водії — з Вінницької та Чернігівської областей.

Попередньо зі слів свідків було встановлено, що чоловіки вживали алкоголь і обідали в придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування і спиртних напоїв було вилучено, і направлено на експертизу. Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (“умисне вбивство”), як того вимагає процедура. Обставини і причини трагедії досі з’ясовуються.

Пізніше ЗМІ повідомили, що причиною смерті двох далекобійників стали алкогольні напої, які останні розпивали у придорожньому кафе. Згадується, зокрема заклад під назвою “Садиба”.

Скоріш за все, мова про фальсифікат, який розливали із пластикових пляшок. Останні були вилучені правоохоронцями, мали залишки білої речовини з характерним запахом спирту. Усі такі знахідки теж на дослідженні в лабораторії.

У поліції тим часом, офіційно називати причину смерті загиблих не поспішають. Кажуть, що встановить її розтин, і результати будуть відомі тільки завтра.

В поліції також пообіцяли вирішити питання щодо закриття закладів харчування, де напередодні вечеряли жертви. Але, знову ж таки, лише після висновків експертизи. А тому сьогодні “наливайки”, де подавали отруйні напої ще працюють.

Загалом, практика, коли на трасі подають фальсифікат, замість легального алкоголю, в Україні дуже поширена і безкарна, каже виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

“У селах, маленьких містах, у регіонах тетрапаки (горілка у тетрапаках, хоч розливати алкоголь у таку тару заборонено законом, — ред.) закупаються власниками кафе масово. І часто подаються гостям під виглядом відомих брендів. Тим паче зараз, коли за вікном передноворічні свята, і є гарна можливість зекономити, бо розливаючи алкоголь „із-під поли“, з боклажок об’ємом 10 літрів, можна заробити в три рази більше коштів. Тому ніколи не можна купувати алкоголь у ресторанах на розлив. Тільки пляшку, тільки з акцизною маркою, яку відкриють при тобі”, — наголошує експерт.

Надвечір, лікар швидкої допомоги Миколаєва Олександр Дем’янов, який приймав трьох далекобійників, котрим пощастило вижити, повідомив ЗМІ свої висновки стосовно причин отруєння. За його словами, усі потерпілі, скоріш за все, отруїлися метиловим (технічним) спиртом.

Як писав УНН, за оцінками експертів, серед усіх алкогольних напоїв, найчастіше підробляють саме горілку.

До ТОП-5 надійних виробників горілки в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” , “Глобал Спірітс” (УДК), “ЛВН Лімітед”, ЛГЗ “Прайм” та ТОВ “Атлантіс”.

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