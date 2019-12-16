Все, что известно о загадочной смерти дальнобойщиков под Николаевом

Так, 14 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей, что на Одесском шоссе умер 54-летний дальнобойщик. При осмотре его грузового автомобиля обнаружили мертвым и его 38-летнего напарника. Также “скорая” забрала еще трех дальнобойщиков возрасте 33, 38 и 57 лет. Все водители — с Винницкой и Черниговской областей.

Предварительно со слов свидетелей было установлено, что мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков были изъяты, и направлены на экспертизу. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (“умышленное убийство”), как того требует процедура. Обстоятельства и причины трагедии до сих пор выясняются.

Позже СМИ сообщили, что причиной смерти двух дальнобойщиков стали алкогольные напитки, которые последние распивали в придорожном кафе. Упоминается, в частности заведение под названием “Усадьба”.

Скорее всего, речь о фальсификате, который разливали из пластиковых бутылок. Последние были изъяты правоохранителями, имели остатки белого вещества с характерным запахом спирта. Все такие находки тоже на исследовании в лабораторию.

В полиции между тем, официально называть причину смерти погибших не спешат. Говорят, что установит ее вскрытие, и результаты будут известны только завтра.

В полиции также пообещали решить вопрос о закрытии заведений питания, где накануне ужинали жертвы. Но, опять же, только после выводов экспертизы. А потому сегодня “наливайки”, где подавали ядовитые напитки еще работают.

В общем, практика, когда на трассе подают фальсификат, вместо легального алкоголя, в Украине очень распространена и ненаказуема, говорит исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

“В селах, маленьких городах, в регионах тетрапак (водка в тетрапаках, хотя разливать алкоголь в такую тару запрещено законом, — ред.) Закупаются владельцами кафе массово. И часто подаются гостям под видом известных брендов. Тем более сейчас, когда за окном предновогодние праздники, и есть хорошая возможность сэкономить, так разливая алкоголь „из-под полы“, с боклажок объемом 10 литров, можно заработать в три раза больше. Поэтому никогда нельзя покупать алкоголь в ресторанах на разлив. Только бутылку, только с акцизной маркой, которую откроют при тебе”, — отмечает эксперт.

К вечеру, врач скорой помощи Николаева Александр Демьянов, который принимал трех дальнобойщиков, которым посчастливилось выжить, сообщил СМИ свои выводы о причинах отравления. По его словам, все пострадавшие, скорее всего, отравились метиловым (техническим) спиртом.

Как писал УНН, по оценкам экспертов, среди всех алкогольных напитков, чаще всего подделывают именно водку.

В ТОП-5 надежных производителей водки в Украине принадлежат такие ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп”, “Глобал Спиритс” (УДК), “ЛВН Лимитед”, ЛВЗ “Прайм” и ООО “Атлантис”.