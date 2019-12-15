У Миколаєві далекобійники отруїлись у придорожньому кафе, двоє людей померли

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Миколаєві померло два далекобійника, ще трьох госпіталізували до лікарні. Як стало відомого всі вони вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.