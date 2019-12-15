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У Миколаєві далекобійники отруїлись у придорожньому кафе, двоє людей померли

У Миколаєві далекобійники отруїлись у придорожньому кафе, двоє людей померли

Київ • УНН

 • 66571 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Миколаєві померло два далекобійника, ще трьох госпіталізували до лікарні. Як стало відомого всі вони вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

"В суботу, 14 грудня, близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у мікрорайоні Варварівка по вул. Одеське Шосе помер 54-річний далекобійник. Оглядом його вантажного автомобіля був виявлений мертвим і його 38-річний напарник", - сказано у повідомленні.

Також швидка забрала ще трьох далекобійників: 33-х, 38-ми та 57-ми років, один із них у тяжкому стані. Усі громадяни переважно з Вінницької та Чернігівської областей.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції на чолі з керівництвом. Поліцейські опитують очевидців та персонал усіх закладів харчування, розташованих поблизу.

Попередньо зі слів свідків встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв правоохоронці вилучають, вони будуть направлені на експертизу.

Відомості за фактом смерті двох людей, як того вимагає процедура у подібних випадках, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).

Обставини та причини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Хмельницькій області судитимуть жінку, яка вбила далекобійника - громадянина Туреччини

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