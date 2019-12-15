В Николаеве дальнобойщики отравились в придорожном кафе, два человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Николаеве умерли два дальнобойщика, еще троих госпитализировали в больницу. Как стало известного все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
"В субботу, 14 декабря, около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Осмотром его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник", - говорится в сообщении.
Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.
Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу.
Сведения по факту смерти двух людей, как того требует процедура в подобных случаях, внесенные в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК (Умышленное убийство).
Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.
Напомним, в Хмельницкой области будут судить женщину, которая убила дальнобойщика - гражданина Турции