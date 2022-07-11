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Все горить: гвардійці показали якими були бої за Сєвєродонецьк та Рубіжне

Все горить: гвардійці показали якими були бої за Сєвєродонецьк та Рубіжне

Київ • УНН

 • 202534 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Національна гвардія України опублікувала нові кадри жорстоких боїв за населені пункти Луганщини - Сєвєродонецьк та Рубіжне, передає УНН.

Цитата

«Відео з телефонів гвардійців Бригада швидкого реагування Національної гвардії України, яке знімали бійці під час жорстоких боїв за населені пункти Луганщини», - повідомили в Нацгвардії.

Деталі

Зазначається, що у тих боях ворог втратив понад 300 одиниць броньованої техніки, близько 1000 орків убитими та близько 1500 пораненими у Рубіжному та Сєвєродонецьку, що їх українські воїни перетворили на м'ясорубку для російського загарбника.

Доповнення

24 червня почалася операція з виходу українських військових з Сєвєродонецька.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 червня показав відео останніх боїв у промзоні Сєвєродонецька, яке зняв боєць Інтернаціонального легіону.

Пресофіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський повідомляв, що вихід з Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.

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