Все горит: гвардейцы показали какими были бои за Северодонецк и Рубежное

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Национальная гвардия Украины опубликовала новые кадры жестоких боев за населенные пункты Луганской области – Северодонецк и Рубежное, передает УНН.

Цитата

«Видео с телефонов гвардейцев Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которую снимали бойцы во время жестоких боев за населенные пункты Луганской области», - сообщили в Нацгвардии.

Детали

Отмечается, что в этих боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика.

Дополнение

24 июня началась операция с выхода украинских военных из Северодонецка.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня показал видео последних боев в промзоне Северодонецка, которое снял боец ​​Интернационального легиона.

Пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщал, что выход из Северодонецка потребовался, чтобы сохранить жизнь защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.

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