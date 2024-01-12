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ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Одещини, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон

ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Одещини, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон

Київ • УНН

 • 22032 перегляди

ВРП дала дозвіл на затримання одеського судді за отримання хабара за "допомогу" ухилянтам у виїзді за кордон.

Вища рада правосуддя за поданням керівника САП надала згоду на утримання під вартою судді одного з райсудів Одещини, якого викрили на одержанні хабаря за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП. 

Деталі

Як повідомляється, Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання судді під вартою.

Встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місце проживання дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для виїзду з нею за кордон і уникнення мобілізації. 

Крім того, встановлені факти винесення у 2022-2023 роках понад 1000 рішень по вказаній категорії справ у цьому суді. Також, як з’ясувалось, мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ.

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На сьогодні досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину, вказали в САП. 

Нагадаємо 

СБУ та НАБУ викрили суддю на Одещині, який за забарі приймав рішення, які дозволяли ухилянтам виїжджати за кордон. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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