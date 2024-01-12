ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Одесской области, который за взятки позволял уклонистам выезжать за границу

Высший совет правосудия по представлению руководителя САП дал согласие на содержание под стражей судьи одного из райсудов Одесской области, которого уличили в получении взятки за принятие решения, которое помогло бы избежать мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

Как сообщается, Высший совет правосудия признал обоснованными доводы представления и дал согласие на содержание судьи под стражей.

Установлено, что судья получил 1500 долларов за обещание принять решение об установлении место жительства ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение для выезда с ним за границу и избежания мобилизации.

Кроме того, установлены факты вынесения в 2022-2023 годах более 1000 решений по указанной категории дел в этом суде. Также, как выяснилось, имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места жительства ребенка на временно оккупированной территории, подделки процессуальных документов от истцов и вмешательства в систему автоматизированного распределения судебных дел.

Высший совет правосудия уволил 325 судей за прошлый год

На сегодня досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, указали в САП.

Напомним

СБУ и НАБУ разоблачили судью в Одесской области, который за деньги принимал решения, которые позволяли уклонистам выезжать за границу.