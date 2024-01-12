ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Одесской области, который за взятки позволял уклонистам выезжать за границу

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  142619 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  141481 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

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