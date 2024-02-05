ВР завтра розгляне законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів
Київ • УНН
Український парламент знову голосуватиме за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Крім того, винесуть на переголосування законопроект про єдиний електронний реєстр військовозобовʼязаних.
Верховна Рада завтра розгляне законопроєкти про продовження строків воєнного стану та загальної мобілізації та переголосує законопроєкт про єдиний електронний реєстр військовозобовʼязаних. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Железняк повідомляє, що завтра в Раді розглянуть:
· переголосування законопроекту №10062 про єдиний електронний реєстр військовозобовʼязаних
· продовження строків воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів ("10457 та 10456)
· скорочення строків подачі альтернативних до законопроекту про мобілізацію №10449
"Голосування в першому читанні останнього буде в наступні дні (ймовірно саме 7 лютого)", - написав Железняк у Telegram.
Доповнення
Раніше Железняк повідомляв, що ВР буде переголосовувати за законопроєкт №10062 про єдиний реєстр військовозобов'язаних для виправлення юридичних помило.
Він зазначав, що є така стаття Регламенту "#131. Порядок усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі".
У січні Верховна рада Рада ухвалила законопроєкт про автоматичне отримуння статусу ветерана війни і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.