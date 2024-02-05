ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
Киев • УНН
Украинский парламент снова будет голосовать за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Кроме того, вынесут на переголосование законопроект о едином электронном реестре военнообязанных.
Верховная Рада завтра рассмотрит законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации и переголосует законопроект о едином электронном реестре военнообязанных. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Железняк сообщает, что завтра в Раде рассмотрят:
- переголосование законопроекта №10062 о едином электронном реестре военнообязанных
- продление сроков военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней ("10457 и 10456)
- сокращение сроков подачи альтернативных к законопроекту о мобилизации №10449
"Голосование в первом чтении последнего будет в последующие дни (вероятно именно 7 февраля)", - написал Железняк в Telegram.
Дополнение
Ранее Железняк сообщал, что ВР будет переголосовать за законопроект №10062 о едином реестре военнообязанных для исправления юридических ошибок.
Он отмечал, что есть такая статья Регламента "#131. Порядок устранения несогласованностей и неточностей в принятом законе".
В январе Верховная рада Рада приняла законопроект об автоматическом получении статуса ветерана войны и создании единого электронного реестра военнообязанных.
ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
Украинский парламент снова будет голосовать за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Кроме того, вынесут на переголосование законопроект о едином электронном реестре военнообязанных.
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