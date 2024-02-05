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ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 17:27  •  19415 просмотра

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Украинский парламент снова будет голосовать за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Кроме того, вынесут на переголосование законопроект о едином электронном реестре военнообязанных.

Верховная Рада завтра рассмотрит законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации и переголосует законопроект о едином электронном реестре военнообязанных. Об этом сообщил нардеп  Ярослав Железняк, передает УНН.

Железняк сообщает, что завтра в Раде рассмотрят:

-        переголосование законопроекта №10062 о едином электронном реестре военнообязанных

-        продление сроков военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней ("10457 и 10456)

-        сокращение сроков подачи альтернативных к законопроекту о мобилизации №10449

"Голосование в первом чтении последнего будет в последующие дни (вероятно именно 7 февраля)", - написал Железняк в Telegram.

Дополнение

Ранее Железняк сообщал, что ВР будет переголосовать за законопроект №10062 о едином реестре военнообязанных для исправления юридических ошибок.

Он отмечал, что есть такая статья Регламента "#131. Порядок устранения несогласованностей и неточностей в принятом законе".

В январе Верховная рада Рада приняла законопроект об автоматическом получении статуса ветерана войны и создании единого электронного реестра военнообязанных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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ВР завтра розгляне законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів
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