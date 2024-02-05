ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Верховная Рада завтра рассмотрит законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации и переголосует законопроект о едином электронном реестре военнообязанных. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Железняк сообщает, что завтра в Раде рассмотрят:

- переголосование законопроекта №10062 о едином электронном реестре военнообязанных

- продление сроков военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней ("10457 и 10456)

- сокращение сроков подачи альтернативных к законопроекту о мобилизации №10449

"Голосование в первом чтении последнего будет в последующие дни (вероятно именно 7 февраля)", - написал Железняк в Telegram.

Дополнение

Ранее Железняк сообщал, что ВР будет переголосовать за законопроект №10062 о едином реестре военнообязанных для исправления юридических ошибок.

Он отмечал, что есть такая статья Регламента "#131. Порядок устранения несогласованностей и неточностей в принятом законе".

В январе Верховная рада Рада приняла законопроект об автоматическом получении статуса ветерана войны и создании единого электронного реестра военнообязанных.