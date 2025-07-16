ВР цього тижня розгляне кілька законопроєктів про нацпам’ять - Корнієнко

Цього тижня Верховна Рада розгляне декілька законопроєктів щодо національної пам’яті. Про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ми працюємо над законодавством про національну пам'ять. Обов’язково на цьому тижні ухвалимо закон про вшанування батьків-засновників (української державності – ред.). У кожній демократичній країні це є. Це народні депутати, які в першому скликанні голосували за декларацію про державний суверенітет або про акт незалежності. Вони теж будуть мати певний статус й певну повагу. З таких речей ця національна пам’ять теж буде складатися - розповів Корнієнко.

За його словами, Рада 15 липня через повітряну тривогу не встигла розглянути законопроєкт про засади державної політики національної пам’яті українського народу №13273.

Повітряна тривога (15 липня – ред.) не дала нам проголосувати дуже важливий законопроєкт в першому читанні – це закон про національну пам'ять. Це політика національної пам’яті, це перегляд й підсилення функцій Українського інституту національної пам’яті як основного провайдера цих політик - сказав Корнієнко.

Доповнення

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу законопроєкт, який дозволить присвоїти народним депутатам, які долучилися до становлення незалежності, статус "Засновника державної незалежності України".

У травні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про засади державної політики національної пам’яті Українського народу №13273.

Законопроєкт має на меті всебічне законодавче регулювання питань, пов'язаних із формуванням та реалізацією державної політики національної пам'яті Українського народу.