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ВР на этой неделе рассмотрит несколько законопроектов о нацпамяти - Корниенко

Киев • УНН

 • 656 просмотра

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит несколько законопроектов о национальной памяти, включая закон о чествовании отцов-основателей украинской государственности. Также будет рассмотрен законопроект об основах государственной политики национальной памяти украинского народа №13273.

ВР на этой неделе рассмотрит несколько законопроектов о нацпамяти - Корниенко

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит несколько законопроектов о национальной памяти. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы работаем над законодательством о национальной памяти. Обязательно на этой неделе примем закон о чествовании отцов-основателей (украинской государственности – ред.). В каждой демократической стране это есть. Это народные депутаты, которые в первом созыве голосовали за декларацию о государственном суверенитете или об акте независимости. Они тоже будут иметь определенный статус и определенное уважение. Из таких вещей эта национальная память тоже будет состоять

- рассказал Корниенко.

По его словам, Рада 15 июля из-за воздушной тревоги не успела рассмотреть законопроект об основах государственной политики национальной памяти украинского народа №13273.

Воздушная тревога (15 июля – ред.) не дала нам проголосовать очень важный законопроект в первом чтении – это закон о национальной памяти. Это политика национальной памяти, это пересмотр и усиление функций Украинского института национальной памяти как основного провайдера этих политик

- сказал Корниенко.

Дополнение

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект, который позволит присвоить народным депутатам, причастным к становлению независимости, статус "Основателя государственной независимости Украины".

В мае Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа №13273.

Законопроект имеет целью всестороннее законодательное регулирование вопросов, связанных с формированием и реализацией государственной политики национальной памяти Украинского народа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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