ВР перейшла до обрання Прем'єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Верховній Раді України заслухали послання Президента України Володимира Зеленського про внутрішнє та зовнішнє становище країни, а потім перейшли до процедури обрання Прем'єр-міністра України, передає УНН.
Відзначимо, що спершу голова ВР Дмитро Разумков запропонував взяти 5-хвилинну перерву після виступу Зеленського.
Натомість Президент наполіг на продовженні роботи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разумков очолив Верховну Раду 9 скликання
"Давайте працювати", - наголосив Зеленський. Після цього перерву було скасовано і Рада перейшла до процедури обрання прем'є-міністра України.
Наразі у сесійній залі виступає Олексій Гончарук, якого Президент України Володимир Зеленський запропонував призначити на посаду Прем'єр-міністра України.