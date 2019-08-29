ВР перешла к избранию Премьер-министра

Отметим, что сначала председатель ВР Дмитрий Разумков предложил взять 5-минутный перерыв после выступления Зеленского.

Но Президент настоял на продолжении работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков возглавил Верховную Раду 9 созыва

"Давайте работать", - подчеркнул Зеленский. После этого перерыв был отменен и Рада перешла к процедуре избрания премье-министра Украины.

Сейчас в сессионном зале выступает Алексей Гончарук, которого Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на должность Премьер-министра Украины.