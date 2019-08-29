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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 29974 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116962 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118991 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123973 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127462 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152354 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150908 просмотра

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Актуальное
ВР перешла к избранию Премьер-министра

ВР перешла к избранию Премьер-министра

Киев  •  УНН

 • 8630 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Верховной Раде Украины заслушали послание Президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении страны, а затем перешли к процедуре избрания Премьер-министра Украины, передает УНН.

Отметим, что сначала председатель ВР Дмитрий Разумков предложил взять 5-минутный перерыв после выступления Зеленского.

Но Президент настоял на продолжении работы.

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"Давайте работать", - подчеркнул Зеленский. После этого перерыв был отменен и Рада перешла к процедуре избрания премье-министра Украины.

Сейчас в сессионном зале выступает Алексей Гончарук, которого Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на должность Премьер-министра Украины.

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