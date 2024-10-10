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Впала на подвір'я і дивом не вибухнула: на Харківщині сапери знешкодили 500 кілограмову бомбу

Впала на подвір'я і дивом не вибухнула: на Харківщині сапери знешкодили 500 кілограмову бомбу

Київ • УНН

 • 12691 перегляди

У селі Черкаська Лозова сапери ДСНС знешкодили 500-кг авіабомбу, що впала на приватне подвір'я і не вибухнула. Операція була надзвичайно небезпечною через велику вибухову потужність та можливі додаткові підривники.

У селі Черкаська Лозова Харківської області сапери знешкодили 500-кілограмову бомбу, що впала на приватне подвір’я, втім не вибухнула. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН

 Деталі

Вибухонебезпечний предмет вдарився об стіну будинку, зруйнував її, та увійшов у ґрунт.

Фахівці ДСНС вилучили нерозірвану бомбу й транспортували на підривний майданчик.

Враховуючи велику вибухову потужність та вагу КАБ-500, а ще підступність ворога, який може встановлювати на такі боєприпаси додаткові підривники й глибину входження бомби в землю – така операція була надзвичайно небезпечною, додали в ДСНС. 

На Житомирщині знешкодили нерозірвану бойову частину російського дрона09.10.24, 12:52 • 12490 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
kharkivska-oblastХарківська область
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій

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