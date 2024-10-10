Впала на подвір'я і дивом не вибухнула: на Харківщині сапери знешкодили 500 кілограмову бомбу
Київ • УНН
У селі Черкаська Лозова сапери ДСНС знешкодили 500-кг авіабомбу, що впала на приватне подвір'я і не вибухнула. Операція була надзвичайно небезпечною через велику вибухову потужність та можливі додаткові підривники.
У селі Черкаська Лозова Харківської області сапери знешкодили 500-кілограмову бомбу, що впала на приватне подвір’я, втім не вибухнула. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
Деталі
Вибухонебезпечний предмет вдарився об стіну будинку, зруйнував її, та увійшов у ґрунт.
Фахівці ДСНС вилучили нерозірвану бомбу й транспортували на підривний майданчик.
Враховуючи велику вибухову потужність та вагу КАБ-500, а ще підступність ворога, який може встановлювати на такі боєприпаси додаткові підривники й глибину входження бомби в землю – така операція була надзвичайно небезпечною, додали в ДСНС.
На Житомирщині знешкодили нерозірвану бойову частину російського дрона09.10.24, 12:52 • 12490 переглядiв