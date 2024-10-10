Упала во двор и чудом не взорвалась: на Харьковщине саперы обезвредили 500 килограммовую бомбу

В селе Черкасская Лозовая Харьковской области саперы обезвредили 500-килограммовую бомбу, упавшую на частный двор, впрочем, не взорвалась. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Взрывоопасный предмет ударился о стену дома, разрушил ее, и вошел в почву.

Специалисты ГСЧС изъяли неразорвавшуюся бомбу и транспортировали на взрывную площадку.

Учитывая большую взрывную мощность и вес КАБ-500, а еще коварство врага, который может устанавливать на такие боеприпасы дополнительные подрывники и глубину вхождения бомбы в землю - такая операция была чрезвычайно опасной, добавили в ГСЧС.

На Житомирщине обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского дрона