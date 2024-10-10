Упала во двор и чудом не взорвалась: на Харьковщине саперы обезвредили 500 килограммовую бомбу
Киев • УНН
В селе Черкасская Лозовая саперы ГСЧС обезвредили 500-кг авиабомбу, упавшую на частный двор и не взорвавшуюся. Операция была чрезвычайно опасной из-за большой взрывной мощности и возможных дополнительных подрывников.
В селе Черкасская Лозовая Харьковской области саперы обезвредили 500-килограммовую бомбу, упавшую на частный двор, впрочем, не взорвалась. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Взрывоопасный предмет ударился о стену дома, разрушил ее, и вошел в почву.
Специалисты ГСЧС изъяли неразорвавшуюся бомбу и транспортировали на взрывную площадку.
Учитывая большую взрывную мощность и вес КАБ-500, а еще коварство врага, который может устанавливать на такие боеприпасы дополнительные подрывники и глубину вхождения бомбы в землю - такая операция была чрезвычайно опасной, добавили в ГСЧС.
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