Ворожий удар по Києву: Кличко заявив, що під завалами можуть знаходитися тіла

Під завалами в Голосіївському районі Києва, де внаслідок атаки пошкоджено кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку, можуть знаходитися тіла. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Деталі

Рятувальники роблять все для того, щоб розчистити завали. Ми не виключаємо, що під завалами можуть знаходитися тіла мешканців нашого міста - сказав Кличко.

Доповнення

В Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку, загинули четверо мешканців будинку.