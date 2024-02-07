Ворожий удар по Києву: Кличко заявив, що під завалами можуть знаходитися тіла
Київ • УНН
Рятувальники розбирають завали 18-поверхового житлового будинку в Києві, який постраждав від російської ракетної атаки, побоюючись, що під уламками можуть бути знайдені ще тіла.
Під завалами в Голосіївському районі Києва, де внаслідок атаки пошкоджено кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку, можуть знаходитися тіла. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Деталі
Рятувальники роблять все для того, щоб розчистити завали. Ми не виключаємо, що під завалами можуть знаходитися тіла мешканців нашого міста
Доповнення
В Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку, загинули четверо мешканців будинку.