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Вражеский удар по Киеву: Кличко заявил, что под завалами могут находиться тела

Вражеский удар по Киеву: Кличко заявил, что под завалами могут находиться тела

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 10:28  •  18297 просмотра

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Спасатели разбирают завалы 18-этажного жилого дома в Киеве, который пострадал от российской ракетной атаки, опасаясь, что под обломками могут быть найдены еще тела.

Под завалами в  Голосеевском районе Киева, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома, могут находиться тела. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Детали

Спасатели делают все для того, чтобы расчистить завалы. Мы не исключаем, что под завалами могут находиться тела жителей нашего города

- сказал Кличко.

Дополнение

В Голосеевском районе столицы, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома, погибли четверо жителей дома.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
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