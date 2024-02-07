Вражеский удар по Киеву: Кличко заявил, что под завалами могут находиться тела

Под завалами в Голосеевском районе Киева, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома, могут находиться тела. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Детали

Спасатели делают все для того, чтобы расчистить завалы. Мы не исключаем, что под завалами могут находиться тела жителей нашего города - сказал Кличко.

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В Голосеевском районе столицы, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома, погибли четверо жителей дома.