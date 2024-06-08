Ворожий обстріл окупованого Садового на Херсонщині стався напередодні, розпочато розслідування - прокуратура
Київ • УНН
Ворожий обстріл тимчасово окупованого Садового у Херсонській області стався 7 червня, розпочато розслідування.
Ворожий обстріл тимчасово окупованого Садового у Херсонській області стався 7 червня, розпочато розслідування, повідомили у суботу у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
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"За опублікованою в медіа інформацією, 7 червня 2024 року близько 19:00 військами рф здійснено обстріл тимчасово окупованого селища Садове Скадовського району Херсонської області", - вказали у прокуратурі у соцмережах.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"У межах слідства будуть встановлені усі обставини події, а також кількість постраждалих серед мирного населення", - зазначили у прокуратурі.
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