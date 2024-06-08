Вражеский обстрел оккупированного Садового в Херсонской области произошел накануне, начато расследование - прокуратура

Вражеский обстрел временно оккупированного Садового в Херсонской области произошел 7 июня, начато расследование, сообщили в субботу в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"По опубликованной в медиа информации, 7 июня 2024 года около 19:00 войсками рф осуществлен обстрел временно оккупированного поселка Садовое Скадовского района Херсонской области", - указали в прокуратуре в соцсетях.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также количество пострадавших среди мирного населения", - отметили в прокуратуре.

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