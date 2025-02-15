Ворожі війська просунулися біля Зеленівки та Дачного на Донеччині - DeepState

Ворожі війська продовжують бойові дії на Донеччині, зокрема на Курахівському напрямку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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За останніми даними, противник досяг певних успіхів поблизу населених пунктів Зеленівка та Дачне. Аналітики проєкту DeepState повідомляють про просування окупантів у цих районах.

Нагадаємо

Згідно з інформацією від Генштабу, загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинули 64 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ворожі війська просунулись одразу на кількох напрямках фронту - DeepState