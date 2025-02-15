Вражеские войска продвинулись возле Зеленовки и Дачного в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
DeepState: оккупанты продвинулись на Кураховском направлении вблизи Зеленовки и Дачного.
Вражеские войска продолжают боевые действия в Донецкой области, в частности на Кураховском направлении. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
По последним данным, противник достиг определенных успехов вблизи населенных пунктов Зеленовка и Дачное. Аналитики проекта DeepState сообщают о продвижении оккупантов в этих районах.
Напомним
Согласно информации от Генштаба, захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросили 64 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более четырех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вражеские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях фронта - DeepState14.02.25, 02:57 • 77879 просмотров