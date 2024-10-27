Ворожі обстріли по Харкову: постраждала цивільна особа
Київ • УНН
Харків зазнав серії ворожих ударів у трьох районах міста. В Салтівському районі пошкоджено приватний будинок та постраждала жінка, інформація про інші руйнування уточнюється.
Терористи обстріляв Харків, унаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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За інформацією, місто зазнало серії ворожих ударів, що відбулися в трьох районах: Шевченківському, Київському та Салтівському.
Перші дані свідчать про те, що в Салтівському районі внаслідок одного з обстрілів було пошкоджено приватний будинок і постраждала жінка. Інформація щодо інших постраждалих та можливих руйнувань наразі уточнюється.
Атака рф на Харків: є влучання у трьох районах, на місці одного з прильотів пожежа22.10.24, 21:53 • 25801 перегляд