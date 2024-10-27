Вражеские обстрелы по Харькову: пострадал гражданский человек
Киев • УНН
Харьков подвергся серии вражеских ударов в трех районах города. В Салтовском районе поврежден частный дом и пострадала женщина, информация о других разрушениях уточняется.
Террористы обстреляли Харьков, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По информации, город подвергся серии вражеских ударов, которые произошли в трех районах: Шевченковском, Киевском и Салтовском.
Первые данные свидетельствуют о том, что в Салтовском районе в результате одного из обстрелов был поврежден частный дом и пострадала женщина. Информация о других пострадавших и возможных разрушениях пока уточняется.
Атака рф на Харьков: есть попадания в трех районах, на месте одного из прилетов пожар22 октября 2024, 18:53 • 24966 просмотров