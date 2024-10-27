Вражеские обстрелы по Харькову: пострадал гражданский человек

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 131719 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 189123 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 188972 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 149128 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 224459 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 152692 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские обстрелы по Харькову: пострадал гражданский человек

Вражеские обстрелы по Харькову: пострадал гражданский человек

Киев  •  УНН

19:11 • 5973 просмотра

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Харьков подвергся серии вражеских ударов в трех районах города. В Салтовском районе поврежден частный дом и пострадала женщина, информация о других разрушениях уточняется.

Террористы обстреляли Харьков, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По информации, город подвергся серии вражеских ударов, которые произошли в трех районах: Шевченковском, Киевском и Салтовском.

Первые данные свидетельствуют о том, что в Салтовском районе в результате одного из обстрелов был поврежден частный дом и пострадала женщина. Информация о других пострадавших и возможных разрушениях пока уточняется.

Атака рф на Харьков: есть попадания в трех районах, на месте одного из прилетов пожар22 октября 2024, 18:53 • 24966 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
kharkivХарьков