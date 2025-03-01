Ворожі дрони атакували Сумщину: пошкоджено будинки, жителів просять в укриття

Ворог завдав ударів по Сумщині, у результаті чого пошкоджено приватні будинки. Про це повідомляє Сумський міський голова Олександр Лисенко, передає УНН.

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Сьогодні ворожі ударні дрони атакували Стецьківку Сумської громади. Внаслідок влучання пошкоджено щонайменше три приватні будинки. На місці працюють екстрені служби, ліквідуючи наслідки удару.

За даними, у повітряному просторі регіону все ще зафіксовано ворожі безпілотники. Жителів закликають залишатися в укриттях та бути максимально обережними.

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