Вражеские дроны атаковали Сумскую область: повреждены дома, жителей просят в укрытие
Киев • УНН
Вражеские ударные дроны атаковали Стецковку Сумской громады, повредив три частных дома. На месте работают экстренные службы, а в воздухе все еще фиксируют вражеские БПЛА.
Враг нанес удары по Сумщине, в результате чего повреждены частные дома. Об этом сообщает Сумской городской голова Александр Лысенко, передает УНН.
Детали
Сегодня вражеские ударные дроны атаковали Стецковку Сумской громады. В результате попадания повреждены по меньшей мере три частных дома. На месте работают экстренные службы, ликвидируя последствия удара.
По данным, в воздушном пространстве региона все еще зафиксированы вражеские беспилотники. Жителей призывают оставаться в укрытиях и быть максимально осторожными.
Генштаб сообщил о ситуации в районе Новенького в Сумской области28.02.25, 18:05 • 28419 просмотров