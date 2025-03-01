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Вражеские дроны атаковали Сумскую область: повреждены дома, жителей просят в укрытие

Киев • УНН

 • 33080 просмотра

Вражеские ударные дроны атаковали Стецковку Сумской громады, повредив три частных дома. На месте работают экстренные службы, а в воздухе все еще фиксируют вражеские БПЛА.

Вражеские дроны атаковали Сумскую область: повреждены дома, жителей просят в укрытие

Враг нанес удары по Сумщине, в результате чего повреждены частные дома. Об этом сообщает Сумской городской голова Александр Лысенко, передает УНН.

Детали

Сегодня вражеские ударные дроны атаковали Стецковку Сумской громады. В результате попадания повреждены по меньшей мере три частных дома. На месте работают экстренные службы, ликвидируя последствия удара. 

По данным, в воздушном пространстве региона все еще зафиксированы вражеские беспилотники. Жителей призывают оставаться в укрытиях и быть максимально осторожными. 

Генштаб сообщил о ситуации в районе Новенького в Сумской области28.02.25, 18:05 • 28419 просмотров

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