Ворожі дрони атакують одразу чотири області України: куди прямують БпЛА
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих ударних БпЛА у Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській областях. Безпілотники рухаються у західному та південно-західному напрямках.
Виявлено активність ворожих ударних БпЛА, що спостерігається на кількох напрямках. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
За інформацією, отриманою від українських військових, безпілотники були зафіксовані в кількох областях.
У Київській області спостерігається рух БпЛА на півночі, які рухаються в західному напрямку. На Чернігівщині безпілотники мають курс на південний захід, тоді як на Сумщині їх рух спрямований також на південний захід. Житомирщина, в свою чергу, зазнала активності безпілотників, які рухаються в південному напрямку, і з ночі в місті Житомир спостерігаються ворожі дії.
Військові продовжують стежити за ситуацією та працюють над нейтралізацією загроз.
Повітряні Сили інформують про активний рух ворожих БпЛА над Україною01.01.25, 04:18 • 24844 перегляди