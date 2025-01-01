Ворожі дрони атакують одразу чотири області України: куди прямують БпЛА

Виявлено активність ворожих ударних БпЛА, що спостерігається на кількох напрямках. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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За інформацією, отриманою від українських військових, безпілотники були зафіксовані в кількох областях.

У Київській області спостерігається рух БпЛА на півночі, які рухаються в західному напрямку. На Чернігівщині безпілотники мають курс на південний захід, тоді як на Сумщині їх рух спрямований також на південний захід. Житомирщина, в свою чергу, зазнала активності безпілотників, які рухаються в південному напрямку, і з ночі в місті Житомир спостерігаються ворожі дії.

Військові продовжують стежити за ситуацією та працюють над нейтралізацією загроз.

Повітряні Сили інформують про активний рух ворожих БпЛА над Україною