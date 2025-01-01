Вражеские дроны атакуют сразу четыре области Украины: куда направляются БпЛА
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Беспилотники движутся в западном и юго-западном направлениях.
Обнаружена активность вражеских ударных БпЛА, что наблюдается на нескольких направлениях. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По информации, полученной от украинских военных, беспилотники были зафиксированы в нескольких областях.
В Киевской области наблюдается движение БпЛА на севере, которые движутся в западном направлении. На Черниговщине беспилотники имеют курс на юго-запад, тогда как на Сумщине их движение направлено также на юго-запад. Житомирщина, в свою очередь, подверглась активности беспилотников, которые движутся в южном направлении, и с ночи в городе Житомир наблюдаются враждебные действия.
Военные продолжают следить за ситуацией и работают над нейтрализацией угроз.
Воздушные Силы информируют об активном движении вражеских БпЛА над Украиной1 янв. 2025, 02:18 • 10320 просмотров