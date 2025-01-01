Воздушные Силы информируют об активном движении вражеских БпЛА над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 1 января обнаружено активное перемещение вражеских беспилотников в разных регионах Украины. Дроны движутся через Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.
В ночь на 1 января зафиксировано активное движение ударных беспилотников противника в разных регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации:
На северо-востоке Житомирщины БпЛА движутся в юго-западном направлении.
Значительное количество беспилотников зафиксировано на Черниговщине, где они постоянно меняют курс.
Дроны с Сумщины перелетают в Черниговскую и Полтавскую области.
В Полтавской области зафиксировано движение БпЛА в юго-западном направлении.
Над Черкасской областью беспилотники движутся на запад.
На севере Днепропетровщины зафиксированы дроны, которые направляются на юго-запад.
На севере Харьковщины беспилотники движутся в направлении Полтавской области.
Воздушные силы призывают жителей регионов оставаться в укрытиях, соблюдать правила безопасности и внимательно следить за обновлениями. Защитники работают над обезвреживанием угрозы.
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