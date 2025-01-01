Повітряні Сили інформують про активний рух ворожих БпЛА над Україною

У ніч проти 1 січня зафіксовано активний рух ударних безпілотників противника в різних регіонах країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Згідно з оперативною інформацією:

На північному сході Житомирщини БпЛА рухаються у південно-західному напрямку.

Значна кількість безпілотників зафіксована на Чернігівщині, де вони постійно змінюють курс.

Дрони із Сумщини перелітають до Чернігівської та Полтавської областей.

У Полтавській області зафіксовано рух БпЛА в південно-західному напрямку.

Над Черкащиною безпілотники рухаються на захід.

На півночі Дніпропетровщини зафіксовано дрони, які прямують на південний захід.

На півночі Харківщини безпілотники рухаються у напрямку Полтавської області.

Повітряні сили закликають мешканців регіонів залишатися в укриттях, дотримуватися правил безпеки та уважно стежити за оновленнями. Оборонці працюють над знешкодженням загрози.

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