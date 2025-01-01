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Повітряні Сили інформують про активний рух ворожих БпЛА над Україною

Повітряні Сили інформують про активний рух ворожих БпЛА над Україною

Київ • УНН

 • 24844 перегляди

У ніч на 1 січня виявлено активне переміщення ворожих безпілотників у різних регіонах України. Дрони рухаються через Житомирську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Дніпропетровську та Харківську області.

У ніч проти 1 січня зафіксовано активний рух ударних безпілотників противника в різних регіонах країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією:

На північному сході Житомирщини БпЛА рухаються у південно-західному напрямку.

Значна кількість безпілотників зафіксована на Чернігівщині, де вони постійно змінюють курс.

Дрони із Сумщини перелітають до Чернігівської та Полтавської областей.

У Полтавській області зафіксовано рух БпЛА в південно-західному напрямку.

Над Черкащиною безпілотники рухаються на захід.

На півночі Дніпропетровщини зафіксовано дрони, які прямують на південний захід.

На півночі Харківщини безпілотники рухаються у напрямку Полтавської області.

Повітряні сили закликають мешканців регіонів залишатися в укриттях, дотримуватися правил безпеки та уважно стежити за оновленнями. Оборонці працюють над знешкодженням загрози.

Понад 11 тисяч БПЛА та 1300 ракет: у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи за рік 31.12.24, 18:33 • 23370 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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