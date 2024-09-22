Ворожа атака на Нікополь забрала життя жінки та 12-річної дівчинки
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського БпЛА на Нікополь загинули двоє людей, ще двоє - госпіталізовані.
Внаслідок ворожої атаки на Нікополь загинули жінка і 12-річна дівчинка, двоє людей поранені. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
"За даними слідства, ввечері 21 вересня 2024 року російські військові атакували БпЛА м. Нікополь.
Через ворожий дрон загинули 12-річна дівчинка та жінка 25 років, які у момент обстрілу перебували в автомобілі. Поранення отримали 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік, їх госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні ОГПУ.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).