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Ворожа атака на Нікополь забрала життя жінки та 12-річної дівчинки

Ворожа атака на Нікополь забрала життя жінки та 12-річної дівчинки

Київ • УНН

 • 22393 перегляди

Внаслідок атаки російського БпЛА на Нікополь загинули двоє людей, ще двоє - госпіталізовані.

Внаслідок ворожої атаки на Нікополь загинули жінка і 12-річна дівчинка, двоє людей поранені. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, ввечері 21 вересня 2024 року російські військові атакували БпЛА м. Нікополь.

Через ворожий дрон загинули 12-річна дівчинка та жінка 25 років, які у момент обстрілу перебували в автомобілі. Поранення отримали 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік, їх госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні ОГПУ.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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