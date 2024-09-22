Вражеская атака на Никополь унесла жизни женщины и 12-летней девочки

В результате вражеской атаки на Никополь погибли женщина и 12-летняя девочка, два человека ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, вечером 21 сентября 2024 года российские военные атаковали БпЛА г. Никополь. Никополь.

Из-за вражеского дрона погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет, которые в момент обстрела находились в автомобиле. Ранения получили 4-летняя девочка и 25-летний мужчина, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении ОГПУ.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).