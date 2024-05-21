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Ворожа артилерія завдала удару по Миколаївщині, уночі в регіоні знищили "шахед"

Ворожа артилерія завдала удару по Миколаївщині, уночі в регіоні знищили "шахед"

Київ • УНН

 • 20002 перегляди

У ніч на 21 травня сили протиповітряної оборони працювали в Миколаївській області, а 20 травня ворог обстріляв артилерійськими снарядами дві громади, жертв не зафіксовано.

У Миколаївській області минулої доби російські війська обстріляли з артилерії дві громади, жертв не зафіксовано, у ніч на 21 травня в області працювала ППО, збито дрон, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Деталі

"Зранку, 20 травня, о 08:47 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Учора вночі, 20 травня, о 23:04 та 23:05 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада", - повідомив Кім у Telegram.

З його слів, постраждалих в усіх випадках немає.

Він також повідомив, що в ніч на 21 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. 

"У ніч на 21 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136" - вказав Кім.

На Миколаївщині ППО відпрацювала по ворожому дрону-розвіднику20.05.24, 13:55 • 19632 перегляди

Юлія Шрамко

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