Ворожа армія атакувала дронами Дніпропетровщину: пошкоджені будинки і автомобіль
Київ • УНН
У ніч на 17 травня окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками-камікадзе, пошкодивши багатоквартирний будинок, п'ятиповерхівку та автомобіль, але, на щастя, обійшлося без жертв.
У ніч на 17 травня окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, пошкодивши багатоквартирний будинок, п’ятиповерховий будинок і авто. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За інформацією, вночі ворог вдарив дроном-камікадзе по Дніпропетровській області. Відтак, унаслідок ворожої атаки пошкоджений багатоквартирний будинок. На щастя, без постраждалих.
Крім того, за уточненою інформацію, через вечірні атаки безпілотниками в місті понівечені п’ятиповерховий будинок і авто.
На Дніпропетровщині активізували протиповітряну оборону від ворожих БпЛА17.05.24, 06:57 • 22332 перегляди